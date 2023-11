Soirée de la St Sylvestre Mortefond Montayral, 31 décembre 2023, Montayral.

Montayral,Lot-et-Garonne

Soirée de la St Sylvestre organisée par le comité des fêtes de Montayral. Repas dansant avec John May sur réservation jusqu’au 24 décembre. Amener ses propres couverts..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Mortefond

Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



New Year’s Eve party organized by the Comité des fêtes de Montayral. Dinner and dance with John May. Reservations required until December 24. Bring your own cutlery.

Fiesta de Nochevieja organizada por la comisión de fiestas de Montayral. Cena y baile con John May, previa reserva hasta el 24 de diciembre. Traiga sus propios cubiertos.

Silvesterabend, organisiert vom Festkomitee von Montayral. Tanzmahl mit John May. Reservierung bis zum 24. Dezember erforderlich. Bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Fumel – Vallée du Lot