Marché de Noël Mortain Mortain-Bocage, 25 novembre 2023, Mortain-Bocage.

Mortain-Bocage,Manche

Marché de Noël sur la place des arcades, dans des chalets en bois.

Le vendredi de 17h à 21h avec chorale des enfants à 18h et spectacle de feu pyrotechnique « étincelles de Noël » par la compagnie Kum-Kum à partir de 19h15.

Le samedi de 9h à 19h avec la venue du Père Noël à partir de 11h, différentes animations avec notamment les jeux de noël de la ludothèque le Miljeux… Concours de décoration de sapin pour les enfants. Restauration sur place..

Samedi 2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

Mortain Place des arcades

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie



Christmas market in the Place des Arcades, in wooden chalets.

Friday from 5pm to 9pm, with children’s choir at 6pm and « Christmas Sparks » pyrotechnic fireworks show by the Kum-Kum company from 7:15pm.

Saturday from 9am to 7pm, with Santa Claus arriving at 11am, and various activities including Christmas games from the Miljeux toy library… Christmas tree decorating competition for children. Catering on site.

Mercado de Navidad en la plaza des Arcades, en chalets de madera.

El viernes, de 17:00 a 21:00 h, con un coro infantil a las 18:00 h y un espectáculo de fuegos artificiales « Chispas de Navidad » a cargo de la compañía Kum-Kum a partir de las 19:15 h.

El sábado, de 9.00 a 19.00 h, con la llegada de Papá Noel a partir de las 11.00 h y diversas actividades, como juegos navideños de la ludoteca de Miljeux… Concurso infantil de decoración del árbol de Navidad. Restauración in situ.

Weihnachtsmarkt auf dem Arkadenplatz in Holzhütten.

Am Freitag von 17 bis 21 Uhr mit Kinderchor um 18 Uhr und pyrotechnischer Feuershow « étincelles de Noël » der Firma Kum-Kum ab 19.15 Uhr.

Samstags von 9 bis 19 Uhr mit dem Besuch des Weihnachtsmanns ab 11 Uhr, verschiedenen Animationen, u. a. mit Weihnachtsspielen der Ludothek le Miljeux… Wettbewerb für Kinder zum Schmücken von Bäumen. Verpflegung vor Ort.

