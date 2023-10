Visite guidée : « Contes et légendes à Mortain-Bocage : Promenons-nous dans les bois » Mortain Mortain-Bocage, 31 octobre 2023, Mortain-Bocage.

Mortain-Bocage,Manche

Tout en goûtant une promenade entre les majestueuses parois de grès armoricain, une forêt touffue et des torrents puissants, laissez-vous emporter dans le monde merveilleux des contes et légendes du Mortainais. Au fil des histoires de fées, de diables, de déesses, d’ermites ou de gobelins, nous ouvrirons la porte du monde imaginaire des hommes et des femmes qui vivaient dans le puissant Comté de Mortain. Goûter au retour. Possibilité de venir déguisés sur le thème d’Halloween. RV sur le parking de la place du château. Prévoir chaussures de marche. Durée 2h. Places limitées. Tarifs 10€ adultes / 7€ – de 26 ans / 4€ – 8/18 ans. Inscription obligatoire dans les bureaux d’information touristique ou en ligne sur https://reservation.ot-montsaintmichel.com/. Renseignements et vente au bureau de Mortain : 02 33 59 19 74..

2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 16:30:00. .

Mortain Place du Château

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie



While enjoying a walk between majestic Armorican sandstone walls, dense forest and powerful streams, let yourself be carried away into the wonderful world of Mortainais tales and legends. With tales of fairies, devils, goddesses, hermits and goblins, we open the door to the imaginary world of the men and women who lived in the mighty County of Mortain. Snacks on return. Halloween-themed costumes available. Meeting point at Place du Château parking lot. Please bring walking shoes. Duration: 2 hours. Places limited. Rates 10? adults / 7? – 26 years old / 4? – 8/18 years old. Registration required at tourist information offices or online at https://reservation.ot-montsaintmichel.com/. Information and sales at the Mortain office: 02 33 59 19 74.

Mientras disfruta de un paseo entre majestuosas paredes de arenisca armoricana, un denso bosque y poderosos torrentes, déjese llevar al maravilloso mundo de los cuentos y leyendas de la región de Mortainais. A través de historias de hadas, diablos, diosas, ermitaños y duendes, le abriremos la puerta al mundo imaginario de los hombres y mujeres que vivieron en el poderoso Condado de Mortain. Merienda a la vuelta. Puedes venir disfrazado de Halloween. Punto de encuentro en el aparcamiento de la Place du Château. Traer calzado de senderismo. Duración: 2 horas. Plazas limitadas. Precio 10? adultos / 7? – menores de 26 años / 4? – 8/18 años. Inscripción obligatoria en las oficinas de turismo o en línea en https://reservation.ot-montsaintmichel.com/. Información y venta en la oficina de Mortain: 02 33 59 19 74.

Während Sie einen Spaziergang zwischen majestätischen Wänden aus armorikanischem Sandstein, einem dichten Wald und mächtigen Gebirgsbächen genießen, lassen Sie sich in die wunderbare Welt der Märchen und Legenden von Mortainais entführen. Im Laufe der Geschichten von Feen, Teufeln, Göttinnen, Einsiedlern oder Kobolden öffnen wir die Tür zur Fantasiewelt der Männer und Frauen, die in der mächtigen Grafschaft Mortain lebten. Imbiss auf dem Rückweg. Es besteht die Möglichkeit, verkleidet zum Thema Halloween zu kommen. RV auf dem Parkplatz des Schlossplatzes. Bitte Wanderschuhe mitbringen. Dauer: 2 Stunden. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Preis: 10? Erwachsene / 7? – ab 26 Jahren / 4? – 8/18 Jahre. Anmeldung in den Touristeninformationsbüros oder online unter https://reservation.ot-montsaintmichel.com/ erforderlich. Informationen und Verkauf im Büro von Mortain: 02 33 59 19 74.

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche