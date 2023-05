Marché artisanal et de producteurs du terroir, animé en musique Mortain, 2 août 2023, Mortain-Bocage.

Mortain-Bocage,Manche

17h/19h : Marché artisanal et de producteurs du terroir, sur la place du château, avec animation musicale : cidre, miel, fromage … vous attendent.

2023-08-02 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-02 19:00:00. .

Mortain Place du château

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie



5pm/7pm: Craft and local producers’ market in the château square, with musical entertainment: cider, honey, cheese, etc. await you

17.00-19.00: Mercado de artesanía y productores locales, en la plaza del castillo, con animación musical: sidra, miel, queso, etc. le esperan

17h/19h: Kunsthandwerker- und Bauernmarkt auf dem Schlossplatz mit musikalischer Unterhaltung: Cidre, Honig, Käse … erwarten Sie

