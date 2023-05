Animation musicale du marché hebdomadaire Mortain, 8 juillet 2023, Mortain-Bocage.

Mortain-Bocage,Manche

10h30 / 12h30 : Retrouvez vos commerçants du marché dans une ambiance festive grâce à un groupe musical local qui saura vous faire festoyer..

2023-07-08 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-08 12:30:00. .

Mortain Place des arcades

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie



10:30 am / 12:30 pm: Meet up with your market traders in a festive atmosphere, thanks to a local musical group that’s sure to get you festive.

10.30 / 12.30: Reúnase con los comerciantes del mercado en un ambiente festivo, amenizado por una banda local.

10:30 / 12:30 Uhr: Treffen Sie Ihre Markthändler in einer festlichen Atmosphäre dank einer lokalen Musikgruppe, die Sie zum Feiern bringen wird.

