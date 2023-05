Les Visites du Jeudi > Fleur de Palmier Chenilly, 10 août 2023, Mortain-Bocage.

Production plantes exotiques et fleurs coupées.

Fleur de Palmier est une palmeraie de plus de 300 Trachycarpus fortunel et autres espèces : agaves, cordylines, Yucca, opuntia, agrumes.

Venez découvrir cette production de la graine au palmier de 3m de haut !

Un deuxième site est dédié à la fleur coupée et la production locale de bouquets atypiques réalisés uniquement avec les plantes cultivées sur place..

2023-08-10 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-10 17:00:00. .

Chenilly Fleur de Palmier

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie



Production of exotic plants and cut flowers.

Fleur de Palmier is a palm grove of more than 300 Trachycarpus fortunel and other species: agaves, cordylines, Yucca, opuntia, citrus.

Come and discover this production from the seed to the 3m high palm tree!

A second site is dedicated to cut flowers and the local production of atypical bouquets made only with plants grown on site.

Producción de plantas exóticas y flores cortadas.

Fleur de Palmier es un palmeral con más de 300 Trachycarpus fortunel y otras especies: agaves, cordylines, Yucca, opuntia, cítricos.

Venga a descubrir esta producción desde la semilla hasta la palmera de 3 m de altura

Un segundo emplazamiento está dedicado a las flores cortadas y a la producción local de ramos atípicos elaborados únicamente con plantas cultivadas in situ.

Produktion exotischer Pflanzen und Schnittblumen.

Fleur de Palmier ist ein Palmenhain mit über 300 Trachycarpus fortunel und anderen Arten: Agaven, Cordylinen, Yucca, Opuntien, Zitrusfrüchte.

Kommen Sie und entdecken Sie diese Produktion vom Samen bis zur 3 m hohen Palme!

Ein zweiter Standort ist den Schnittblumen und der lokalen Produktion von atypischen Sträußen gewidmet, die nur mit den vor Ort angebauten Pflanzen hergestellt werden.

Mise à jour le 2023-05-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche