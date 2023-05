Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Mortain, 27 juillet 2023, Mortain-Bocage.

A partir de 19h00 : Les ‘TAIN-TAM ARTS du jeudi soir : soirée conviviale et festive, concert en plein air au jardin de la piscine en centre-ville (rue du rocher). Aire de jeux pour les enfants. Restauration et buvette sur place. Gratuit. Annulation en cas de pluie..

2023-07-27 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-27 . .

Mortain Rue du rocher

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie



From 7:00 pm: The ‘TAIN-TAM ARTS’ on Thursday evening: friendly and festive evening, open-air concert in the garden of the swimming pool in downtown (rue du rocher). Playground for children. Catering and refreshments on site. Free of charge. Cancellation in case of rain.

A partir de las 19.00 h: « TAIN-TAM ARTS » el jueves por la noche: velada agradable y festiva, concierto al aire libre en el jardín de la piscina, en el centro de la ciudad (rue du rocher). Zona de juegos para niños. Restauración y refrescos in situ. Entrada gratuita. Cancelado en caso de lluvia.

Ab 19:00 Uhr: Les ‘TAIN-TAM ARTS du jeudi soir: Geselliger und festlicher Abend, Open-Air-Konzert im Garten des Schwimmbads im Stadtzentrum (rue du rocher). Spielplatz für die Kinder. Essen und Trinken vor Ort. Kostenlos. Absage bei Regen.

Mise à jour le 2023-05-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche