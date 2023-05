Atelier croquis/aquarelle en extérieur Mortain, 26 juillet 2023, Mortain-Bocage.

« Dessiner le paysage des petites montagnes ». Atelier artistique encadré pour dessiner sur le site des cascades de Mortain. RV sur le parking, place du château. Après une courte marche pour arriver au point de vue choisi, les participants auront une initiation au croquis et seront guidés pour dessiner et peindre ce paysage, avec différents médiums (aquarelle, crayons, feutres). Durée : 2h. 10€/personne. Matériel fourni. Public : tous niveaux, à partir de 7 ans. Nombre de participants : 3 à 7 maximum. Sur réservation obligatoire : 06 70 80 05 21. L’atelier sera annulé en cas de forte pluie. Atelier encadré par Aude Mahuzier, artiste-peintre et proposé en partenariat avec le Géoparc Normandie-Maine.

« Drawing the landscape of the small mountains ». Supervised art workshop to draw on the site of the waterfalls of Mortain. RV on the parking lot, place du château. After a short walk to reach the chosen viewpoint, participants will have an initiation to sketching and will be guided to draw and paint this landscape, with different mediums (watercolor, pencils, felt pens). Duration: 2 hours. 10/person. Materials provided. Public: all levels, from 7 years old. Number of participants: 3 to 7 maximum. Reservation required: 06 70 80 05 21. The workshop will be cancelled in case of heavy rain. Workshop led by Aude Mahuzier, artist-painter and proposed in partnership with the Geopark Normandie-Maine

« Dibujando el paisaje de las pequeñas montañas ». Taller artístico supervisado para dibujar en el paraje de las cascadas de Mortain. Punto de encuentro en el aparcamiento, place du château. Tras un breve paseo para llegar al mirador elegido, se iniciará a los participantes en el dibujo y se les guiará para que dibujen y pinten este paisaje, utilizando diferentes medios (acuarela, lápices, rotuladores). Duración: 2 horas. 10 por persona. Materiales proporcionados. Público: todos los niveles, a partir de 7 años. Número de participantes: de 3 a 7 como máximo. Reserva obligatoria: 06 70 80 05 21. El taller se cancelará en caso de fuertes lluvias. Taller dirigido por Aude Mahuzier, artista-pintora y ofrecido en colaboración con el Geoparque Normandía-Maine

« Die Landschaft der kleinen Berge zeichnen ». Betreuter Kunstworkshop zum Zeichnen an den Wasserfällen von Mortain. RV auf dem Parkplatz, Place du Château. Nach einem kurzen Fußmarsch zum gewählten Aussichtspunkt erhalten die Teilnehmer eine Einführung in das Skizzieren und werden angeleitet, diese Landschaft mit verschiedenen Medien (Aquarell, Bleistifte, Filzstifte) zu zeichnen und zu malen. Dauer: 2 Stunden. 10?/Person. Material wird zur Verfügung gestellt. Zielgruppe: Alle Niveaustufen, ab 7 Jahren. Anzahl der Teilnehmer: 3 bis maximal 7. Mit obligatorischer Reservierung: 06 70 80 05 21. Bei starkem Regen wird der Workshop abgesagt. Der Workshop wird von der Malerin Aude Mahuzier betreut und in Zusammenarbeit mit dem Geopark Normandie-Maine angeboten

