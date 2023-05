Randonnée pédestre avec RandoCAMus Mortain, 22 mai 2023, Mortain-Bocage.

Organisée par l’association du RandoCAMus de Mortain-Bocage. 13h30 : Circuit de Belle Eau à Mortain. 12 km. Contact : Patrick Chemin 02 33 59 01 28.

2023-05-22 à 13:30:00 ; fin : 2023-05-22 . .

Mortain Place du Marché

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie



Organized by the association of RandoCAMus of Mortain-Bocage. 1:30 pm : Circuit of Belle Eau in Mortain. 12 km. Contact : Patrick Chemin 02 33 59 01 28

Organizado por la asociación Mortain-Bocage RandoCAMus. 13h30: Circuito Belle Eau en Mortain. 12 km. Contacto: Patrick Chemin 02 33 59 01 28

Organisiert von der Vereinigung des RandoCAMus de Mortain-Bocage. 13.30 Uhr: Belle Eau-Rundweg in Mortain. 12 km. Kontakt: Patrick Chemin 02 33 59 01 28

