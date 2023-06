RALLYE VOSGES GRAND EST Mortagne, 18 juin 2023, Mortagne.

Mortagne,Vosges

Étape 2, ES 8 et 11. Départ entre Brouveulieures et Mortagne, arrivée à La Bourgonce.

Zones public à « L’Orme » (Mortagne), à la mairie de Mortagne ; sur la D7 près de Les-Rouges-Eaux ; au croisement D7 / Chemin de Roncinfete (La Bourgonce) ; Chemin de la Gayère (La Bourgonce).. Tout public

Dimanche 2023-06-18 à 06:30:00 ; fin : 2023-06-18 17:30:00. 0 EUR.

Mortagne 88600 Vosges Grand Est



Stage 2, SS 8 and 11. Start between Brouveulieures and Mortagne, finish at La Bourgonce.

Public areas at « L’Orme » (Mortagne), at Mortagne town hall; on the D7 near Les-Rouges-Eaux; at the D7 / Chemin de Roncinfete junction (La Bourgonce); Chemin de la Gayère (La Bourgonce).

Etapa 2, SS 8 y 11. Salida entre Brouveulieures y Mortagne, llegada en La Bourgonce.

Zonas públicas en « L’Orme » (Mortagne), en el ayuntamiento de Mortagne; en la D7 cerca de Les-Rouges-Eaux; en el cruce D7 / Chemin de Roncinfete (La Bourgonce); Chemin de la Gayère (La Bourgonce).

Etappe 2, WP 8 und 11. Start zwischen Brouveulieures und Mortagne, Ziel in La Bourgonce.

Öffentliche Zonen in « L’Orme » (Mortagne), am Rathaus von Mortagne; auf der D7 in der Nähe von Les-Rouges-Eaux; an der Kreuzung D7 / Chemin de Roncinfete (La Bourgonce); Chemin de la Gayère (La Bourgonce).

