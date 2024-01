Festival des Arts de la rue – La Belle Saion – 4ème édition Mortagne-au-Perche, mercredi 3 juillet 2024.

Mortagne-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-07-03

fin : 2024-07-07

La Belle Saison, Le Carré du Perche – la Communauté de Commune du Pays de Mortagne-au-Perche sont heureux de vous offrir un week-end des Arts de la Rue, de spectacles et d’humour.

Cette 4ème édition vous propose de découvrir 4 spectacles, 4 compagnies à Mortagne et en Pays de Mortagne-au-Perche. Nouveauté cette année, des ateliers de découvertes seront proposés. Osez jouer, jongler !

Profitez en famille de cet événement gratuit et ouvert à tous. Sortez et laissez vous surprendre ! Cette programmation à l’air libre du Carré du Perche a pour unique souhait de vous divertir, de vous embarquer dans une folle aventure au coin de la rue !

Prenez place à votre fenêtre, sur un banc, à la terrasse d’un café, sur un coin de pelouse. Ici le spectacle commence !

Programmation en cours d’élaboration, on vous en dit plus dans quelques semaines, ouvrez l’œil !

Néanmoins nous pouvons vous annoncer l’ accueil de la compagnie Majordome et son spectacle “A tiroirs ouverts”.

.

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Mise à jour le 2024-01-03 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE