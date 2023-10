Cluedo géant Mortagne-au-Perche, 25 novembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Pour le dixième anniversaire de la médiathèque, plusieurs événements sont organisés en novembre.

Samedi 25, venez jouer à un CLUEDO GÉANT en équipe à la médiathèque pour retrouver un livre disparu.

Qu’est-il devenu ? Qui l’a subtilisé ? Comment l’a t’il ou elle fait disparaitre ? Dans quel espace de la médiathèque.

Sur réservation

Gratuit et ouvert à tous et toutes..

2023-11-25 17:30:00 fin : 2023-11-25 19:00:00. .

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



To celebrate the media library’s tenth anniversary, several events are being organized in November.

On Saturday 25, come and play a Giant CLUEDO team game at the media library to find a missing book.

What’s happened to it? Who took it? How did he or she make it disappear? In which part of the library.

Reservations required

Free and open to all.

Para celebrar el décimo aniversario de la mediateca, se han organizado varios actos en noviembre.

El sábado 25, ven a jugar por equipos a un CLUEDO GIGANTE en la mediateca para encontrar un libro desaparecido.

¿Qué le ha pasado? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Cómo lo ha hecho desaparecer? ¿En qué parte de la biblioteca?

Reserva previa

Gratuito y abierto a todos.

Zum zehnjährigen Jubiläum der Mediathek finden im November mehrere Veranstaltungen statt.

Am Samstag, den 25., können Sie in der Mediathek ein RIESIGES CLUEDO im Team spielen, um ein verschwundenes Buch zu finden.

Was ist aus ihm geworden? Wer hat es entwendet? Wie hat er oder sie es verschwinden lassen? In welchem Bereich der Mediathek.

Nach vorheriger Anmeldung

Kostenlos und offen für alle.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme