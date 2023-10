Quill’Halloween Mortagne-au-Perche, 31 octobre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Atelier Quilling, animé par MYRIANE LEFÈVRE, destiné aux enfants à partir de 8 ans aura pour thème … H A L L O W E E N !

Atelier complet – Réservations sur liste d’attente (en cas de désistements)

Le quilling est un loisir créatif dans lequel on utilise des bandelettes de papier que l’on va s’amuser à enrouler puis à coller.

Myriane Lefevre utilise exclusivement du papier recyclé..

2023-10-31 15:00:00 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Quilling workshop, led by MYRIANE LEFÈVRE, for children aged 8 and over, on the theme … H A L L O W E E N !

Workshop sold out – Reservations on waiting list (in case of cancellations)

Quilling is a creative hobby that uses strips of paper to roll up and glue together.

Myriane Lefevre uses only recycled paper.

El taller de Quilling, dirigido por MYRIANE LEFÈVRE, está destinado a niños a partir de 8 años y se centrará en … ¡A L G U N O !

Taller agotado – Reservas en lista de espera (en caso de anulaciones)

El quilling es un pasatiempo creativo que consiste en enrollar y pegar tiras de papel.

Myriane Lefevre utiliza exclusivamente papel reciclado.

Der Quilling-Workshop, der von MYRIANE LEFÈVRE geleitet wird und für Kinder ab 8 Jahren gedacht ist, hat das Thema … H A L L O W E E N !

Workshop ausgebucht – Reservierungen auf Warteliste (bei Absagen)

Quilling ist ein kreatives Hobby, bei dem man Papierstreifen verwendet, die man spielerisch aufrollt und dann zusammenklebt.

Myriane Lefevre verwendet ausschließlich Recyclingpapier.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme