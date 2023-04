Exposition – Voyage, Voyages, Carnets 22, place du Général de Gaulle, 18 mai 2023, Mortagne-au-Perche.

L’exposition

Une exposition d’artistes carnettistes qui se propose de mettre en regard les différentes facettes de l’objet « carnet » à travers un parcours, un voyage qui emmène le visiteur à la découverte d’autres horizons.

En dehors de son quotidien, on se retrouve immergé dans des histoires, des vies ailleurs

ou des environnements proches que l’on redécouvre à travers le prisme d’artistes qui nous amènent à rêver.

Leurs approches à la fois éclectiques et complémentaires nous invitent à prendre conscience des infinies manières de voyager, de percevoir le monde et de le retranscrire à travers l’écrit, le collage et le dessin.

Une exposition qui questionne le visiteur sur son quotidien et le témoignage qu’il en laisse et lui propose de se placer comme observateur de son propre voyage, de sa balade à travers le monde.

Les artistes

Ar[T]Amis a réuni le travail de trois artistes pour lesquels le carnet de voyage est un objet de création et de transmission qu’ils conçoivent et traitent chacun à leur manière.

Pour Marie Bobin, inlassable globe-trotteuse, qui parcourt le monde depuis plus de dix ans, le carnet est un outil qui lui permet de consigner, transcrire ses voyages par l’écrit et le dessin. Un peu comme un journal de bord ou un album photo qui est le témoin d’un moment vécu dans un lieu visité proche ou lointain. Elle nous présentera ses carnets du Sénégal, celui du Pôle Nord et un dernier réalisé lors d’un voyage en Scandinavie.

Hélène Balcer, illustratrice et designer, confectionne des carnets en réponse à une commande ou un projet. Plus que des histoires de voyages, ses carnets sont le résultat d’un travail dont les contours sont définis avec minutie pour raconter une expérience vécue.

Comme le carnet réalisé dans le Perche à l’occasion de plusieurs jours d’immersion dans une ferme, un projet imaginé et réalisé avec son ami musicien, Nicolas Talbot qui propose un plongeon dans le monde agricole à travers une expérience visuelle et sonore. Nous découvrirons également les carnets d’une Tournée à vélo dans l’Eure et un autre lors d’un périple en Sardaigne.

Sacha Schwarz, artiste plasticien, dessine et écrit sa vie chaque jour avec humour et légèreté. Ses carnets témoignent de son quotidien d’artiste peintre dans lesquels il laisse la trace de ses réflexions, ses sorties culturelles ou culinaires, ses rencontres autant que ses voyages ou ses exploits sportifs. Seront présentés le carnet de la période du confinement durant l’année 2020 ainsi que les carnets de l’année 2018 nous emmenant notamment en Albanie et en Grèce, puis celui de l’année 2017, période de voyage au Brésil, et au Portugal.

Exposition visible :

– de 14h à 19h en semaine

– de 10h à 18h le week-end.

Vendredi 2023-05-18 à ; fin : 2023-05-29 . .

22, place du Général de Gaulle Salle des fêtes

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



The exhibition

An exhibition of notebook artists which proposes to put in comparison the various facets of the object « notebook » through a course, a voyage which takes the visitor to the discovery of other horizons.

Outside of his daily life, we find ourselves immersed in stories, lives elsewhere

or close environments that we rediscover through the prism of artists who lead us to dream.

Their eclectic and complementary approaches invite us to become aware of the infinite ways to travel, to perceive the world and to transcribe it through writing, collage and drawing.

An exhibition that questions the visitor about his daily life and the testimony he leaves behind, and invites him to place himself as an observer of his own journey, of his stroll through the world.

The artists

Ar[T]Amis has brought together the work of three artists for whom the travel journal is an object of creation and transmission that they each conceive and treat in their own way.

For Marie Bobin, a tireless globe-trotter who has been traveling the world for over ten years, the notebook is a tool that allows her to record and transcribe her travels through writing and drawing. A bit like a logbook or a photo album that is the witness of a moment lived in a place visited near or far. She will present her notebooks from Senegal, the one from the North Pole and the last one made during a trip to Scandinavia.

Hélène Balcer, illustrator and designer, creates notebooks in response to a commission or a project. More than travel stories, her notebooks are the result of a work whose contours are defined with meticulousness to tell a lived experience.

Like the notebook created in the Perche region of France during several days of immersion in a farm, a project imagined and realized with his musician friend, Nicolas Talbot, which proposes a plunge into the agricultural world through a visual and sound experience. We will also discover the diaries of a bicycle tour in the Eure and another one during a trip to Sardinia.

Sacha Schwarz, visual artist, draws and writes his life every day with humor and lightness. His notebooks bear witness to his daily life as a painter, in which he leaves a trace of his reflections, his cultural or culinary outings, his encounters as well as his travels or his sporting exploits. Will be presented the notebook of the period of confinement during the year 2020 as well as the notebooks of the year 2018 taking us in particular in Albania and in Greece, then that of the year 2017, period of travel in Brazil, and in Portugal.

Exhibition visible :

– from 2pm to 7pm on weekdays

– from 10am to 6pm on weekends

La exposición

Una exposición de artistas del cuaderno que propone comparar las diferentes facetas del objeto « cuaderno » a través de un viaje, un periplo que lleva al visitante al descubrimiento de otros horizontes.

Fuera de la vida cotidiana, uno se encuentra inmerso en historias, vidas ajenas

o entornos cercanos que redescubrimos a través del prisma de artistas que nos llevan a soñar.

Sus planteamientos eclécticos y complementarios nos invitan a tomar conciencia de las infinitas formas de viajar, de percibir el mundo y de transcribirlo a través de la escritura, el collage y el dibujo.

Una exposición que interroga al visitante sobre su vida cotidiana y el testimonio que deja tras de sí, y le invita a situarse como observador de su propio viaje, de su paseo por el mundo.

Los artistas

Ar[T]Amis ha reunido la obra de tres artistas para quienes el diario de viaje es un objeto de creación y transmisión que cada uno concibe y trata a su manera.

Para Marie Bobin, trotamundos incansable que recorre el mundo desde hace más de diez años, el cuaderno es una herramienta que le permite registrar y transcribir sus viajes a través de la escritura y el dibujo. Un poco como un cuaderno de bitácora o un álbum de fotos que es el testigo de un momento vivido en un lugar visitado de cerca o de lejos. Presentará sus diarios de Senegal, del Polo Norte y uno realizado durante un viaje a Escandinavia.

Hélène Balcer, ilustradora y diseñadora, crea cuadernos en respuesta a un encargo o proyecto. Más que relatos de viajes, sus cuadernos son el resultado de un trabajo cuyos contornos se definen con minuciosidad para contar una experiencia vivida.

Como el cuaderno creado en la región de Perche durante varios días de inmersión en una granja, un proyecto imaginado y realizado con su amigo músico, Nicolas Talbot, que ofrece una inmersión en el mundo agrícola a través de una experiencia visual y sonora. También descubriremos los diarios de una excursión en bicicleta por Eure y otro durante un viaje a Cerdeña.

Sacha Schwarz, artista visual, dibuja y escribe su vida cotidiana con humor y ligereza. Sus cuadernos son testimonio de su vida cotidiana como pintor, en los que deja rastro de sus reflexiones, sus salidas culturales o culinarias, sus encuentros, así como sus viajes o sus hazañas deportivas. Se presentará el cuaderno del periodo de reclusión durante el año 2020 así como los cuadernos del año 2018 que nos llevan en particular a Albania y Grecia, luego el del año 2017, periodo de viaje en Brasil, y en Portugal.

Exposición visible :

– de 14h a 19h los días laborables

– de 10h a 18h los fines de semana

Die Ausstellung

Eine Ausstellung von Notizbuchkünstlern, die sich zum Ziel gesetzt hat, die verschiedenen Facetten des Objekts « Notizbuch » durch einen Parcours, eine Reise, die den Besucher auf eine Entdeckungsreise zu anderen Horizonten mitnimmt, einander gegenüberzustellen.

Außerhalb seines Alltags taucht man in Geschichten, Leben anderswo ein

oder nahen Umgebungen, die man durch das Prisma von Künstlern, die uns zum Träumen bringen, wiederentdeckt.

Ihre eklektischen und komplementären Ansätze laden uns dazu ein, uns der unendlichen Möglichkeiten bewusst zu werden, wie wir reisen, die Welt wahrnehmen und sie durch Schrift, Collage und Zeichnung wiedergeben können.

Eine Ausstellung, die den Besucher über seinen Alltag und dessen Zeugnis befragt und ihm vorschlägt, sich als Beobachter seiner eigenen Reise, seines Spaziergangs durch die Welt, zu positionieren.

Die Künstler

Ar[T]Amis hat die Arbeit von drei Künstlern vereint, für die das Reisetagebuch ein Objekt der Kreation und der Vermittlung ist, das sie jeweils auf ihre eigene Art und Weise konzipieren und behandeln.

Für Marie Bobin, eine unermüdliche Globetrotterin, die seit über zehn Jahren die Welt bereist, ist das Notizbuch ein Werkzeug, das es ihr ermöglicht, ihre Reisen schriftlich und zeichnerisch festzuhalten und zu transkribieren. Ein bisschen wie ein Logbuch oder ein Fotoalbum, das von einem Moment zeugt, den man an einem Ort in der Nähe oder in der Ferne erlebt hat. Sie wird uns ihre Tagebücher aus dem Senegal, vom Nordpol und ein letztes, das sie während einer Reise nach Skandinavien erstellt hat, vorstellen.

Hélène Balcer, Illustratorin und Designerin, fertigt Notizbücher als Antwort auf einen Auftrag oder ein Projekt an. Ihre Notizbücher sind mehr als Reisegeschichten, sie sind das Ergebnis einer Arbeit, deren Umrisse minutiös festgelegt werden, um eine erlebte Erfahrung zu erzählen.

Wie das Notizbuch, das in der Region Perche entstand, als er mehrere Tage lang in einen Bauernhof eintauchte. Dieses Projekt wurde gemeinsam mit seinem Freund, dem Musiker Nicolas Talbot, erdacht und umgesetzt und bietet einen Einblick in die Welt der Landwirtschaft durch eine visuelle und akustische Erfahrung. Wir werden auch die Tagebücher einer Fahrradtour durch das Departement Eure und eines weiteren Tagebuchs einer Reise nach Sardinien entdecken.

Sacha Schwarz, ein bildender Künstler, zeichnet und schreibt sein Leben jeden Tag mit Humor und Leichtigkeit. Seine Notizbücher zeugen von seinem Alltag als Maler, in denen er seine Gedanken, seine kulturellen oder kulinarischen Ausflüge, seine Begegnungen, seine Reisen und seine sportlichen Erfolge festhält. Wir werden das Notizbuch aus dem Jahr 2020, das Notizbuch aus dem Jahr 2018, das uns nach Albanien und Griechenland führt, sowie das Notizbuch aus dem Jahr 2017, das uns nach Brasilien und Portugal führt, vorstellen.

Ausstellung zu sehen:

– von 14:00 bis 19:00 Uhr unter der Woche

– von 10 bis 18 Uhr am Wochenende

