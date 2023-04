Théâtre – Marguerite de Lorraine 9, rue de Longny, 23 avril 2023, Mortagne-au-Perche.

« Marguerite de Lorraine » : une pièce de théâtre mise en scène et interprétée par la troupe Jeune Vivant, jouée dans la chapelle du couvent construit par Marguerite de Lorraine en 1505.

Le spectacle est joué par une quinzaine de jeunes comédiens, musiciens et chanteurs amateurs. A l’aide d’une scénographie originale, ces comédiens font revivre les grands moments du gouvernement de Marguerite de Lorraine, ses prises de décision, ses fondations et son cheminement spirituel. Le texte a été écrit spécialement par un ornais qui enseigne actuellement la littérature à Caen.

2023-04-23 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-23 . .

9, rue de Longny Chapelle Saint-François

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



« Marguerite de Lorraine » : a play directed and performed by the Jeune Vivant company, played in the chapel of the convent built by Marguerite de Lorraine in 1505.

The show is performed by about fifteen young actors, musicians and amateur singers. With the help of an original scenography, these actors bring to life the great moments of Marguerite de Lorraine’s government, her decisions, her foundations and her spiritual path. The text was specially written by a native of Orléans who currently teaches literature in Caen

« Marguerite de Lorraine »: obra dirigida e interpretada por la compañía Jeune Vivant, representada en la capilla del convento construido por Marguerite de Lorraine en 1505.

El espectáculo está interpretado por una quincena de jóvenes actores, músicos y cantantes aficionados. Con la ayuda de una escenografía original, estos actores dan vida a los grandes momentos del gobierno de Margarita de Lorena, sus decisiones, sus fundaciones y su itinerario espiritual. El texto ha sido escrito especialmente por un orleanés que actualmente enseña literatura en Caen

« Marguerite de Lorraine »: Ein Theaterstück, inszeniert und aufgeführt von der Theatergruppe Jeune Vivant, das in der Kapelle des von Marguerite de Lorraine 1505 erbauten Klosters aufgeführt wird.

Das Stück wird von etwa 15 jungen Amateurschauspielern, Musikern und Sängern aufgeführt. Mithilfe eines originellen Bühnenbildes lassen diese Schauspieler die großen Momente der Regierung von Margarete von Lothringen, ihre Entscheidungsfindungen, ihre Gründungen und ihren spirituellen Weg wieder aufleben. Der Text wurde eigens von einem Mann aus Ornier geschrieben, der derzeit in Caen Literatur unterrichtet

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme