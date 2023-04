Exposition – Les Peintres de Champs Salle Vallée, 21 avril 2023, Mortagne-au-Perche.

Les Peintres de Champs exposent à Mortagne-au-Perche du vendredi 21 avril au 30 avril

pour la première fois. C’est dans la salle Vallée située à côté de l’Eglise que nos peintres présentent leurs tableaux : abstrait, naïf ou figuratifs avec différentes techniques comme le pastel, l’acrylique, l’aquarelle et encre de chine etc…. Ils attendent votre visite où chacun pourra y trouver le plaisir de voyager dans les couleurs, les formes ainsi que dans l’imagination des peintres.

Exposition visible :

– du vendredi 21 au samedi 29 avril de 10h à 12h et de 14 h à 17h30

– le dimanche 30 avril de 10 h à 14h.

Vendredi 2023-04-21 à ; fin : 2023-04-30 . .

Salle Vallée rue Henri Chartier

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



The Painters of Champs exhibit in Mortagne-au-Perche from Friday, April 21 to April 30

for the first time. It is in the Vallée room located next to the church that our painters present their paintings: abstract, naive or figurative with different techniques such as pastel, acrylic, watercolor and ink etc.. They are waiting for your visit where everyone can find the pleasure to travel in the colors, the forms and the imagination of the painters.

Exhibition visible :

– from Friday 21 to Saturday 29 April from 10 am to 12 am and from 2 pm to 5:30 pm

– sunday April 30th from 10 am to 2 pm

Les Peintres de Champs exponen en Mortagne-au-Perche del viernes 21 de abril al 30 de abril

por primera vez. Es en la sala Vallée situada al lado de la iglesia donde nuestros pintores presentan sus cuadros: abstractos, naif o figurativos con diferentes técnicas como el pastel, el acrílico, la acuarela y la tinta china etc…. Esperan su visita donde cada uno puede encontrar el placer de viajar en los colores, las formas y en la imaginación de los pintores.

Exposición visible :

– del viernes 21 al sábado 29 de abril de 10h a 12h y de 14h a 17h30

– domingo 30 de abril de 10h a 14h

Die Peintres de Champs stellen in Mortagne-au-Perche von Freitag, dem 21.4. bis zum 30.4

zum ersten Mal aus. Im Saal Vallée neben der Kirche präsentieren unsere Maler ihre Bilder: abstrakt, naiv oder figurativ mit verschiedenen Techniken wie Pastell, Acryl, Aquarell und Tusche etc. Sie freuen sich auf Ihren Besuch, bei dem jeder das Vergnügen haben wird, durch die Farben, Formen und die Fantasie der Maler zu reisen.

Die Ausstellung ist zu sehen:

– freitag, den 21. bis Samstag, den 29. April von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr

– sonntag, den 30. April von 10 bis 14 Uhr

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme