Journée européennes des métiers d’art – Atelier Villard, 27 mars 2023, Mortagne-au-Perche .

Journée européennes des métiers d’art – Atelier Villard

16 Rue Sainte-Croix Mortagne-au-Perche Orne

2023-03-27 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-02 18:00:00 18:00:00

Mortagne-au-Perche

Orne

.

Le show-room de l’Atelier Villard sera ouvert pendant toute la durée des JEMA. Ce sera l’occasion de rencontrer l’artisan créateur Fabien Ferreri, de découvrir son univers et les techniques qu’il utilise pour mêler divers matériaux comme le bois, le métal, les tissus et les papiers japonais dans ses créations contemporaines .

Un espace sera réservé particulièrement à la technique japonaise du bois brûlé : Shou Sugi Ban, terme occidental d’un artisanat traditionnel qui au Japon est appelé yakisugi.

Cette technique, développée initialement pour protéger les bois de clôtures, les bardages des maisons rurales et l’intérieur des conteneurs alimentaires, consiste à brûler la couche extérieure de bois pour la rendre résistante au feu, imperméable à l’eau, moins vulnérable aux intempéries, aux parasites et aux champignons.

Au Japon, la technique a une connotation désuète et n’est que rarement utilisée dans le design haut de gamme mais, en Occident, elle gagne en popularité non seulement pour ses aspects pratiques et fonctionnels mais aussi pour les superbes finitions qu’elle permet de créer.

Ces journées européennes du patrimoine seront l’occasion de découvrir comment l’Atelier Villard a désengagé ce savoir-faire de sa fonction structurelle pour le revendiquer comme un marqueur esthétique de ses créations. Une fusion des traditions japonaises et européennes qui participe au dynamisme de l’artisanat d’art contemporain.

Le show-room de l’Atelier Villard sera ouvert pendant toute la durée des JEMA. Ce sera l’occasion de rencontrer l’artisan créateur Fabien Ferreri, de découvrir son univers et les techniques qu’il utilise pour mêler divers matériaux comme le bois, le métal, les tissus et les papiers japonais dans ses créations contemporaines .

Un espace sera réservé particulièrement à la technique japonaise du bois brûlé : Shou Sugi Ban, terme occidental d’un artisanat traditionnel qui au Japon est appelé yakisugi.

Cette technique, développée initialement pour protéger les bois de clôtures, les bardages des maisons rurales et l’intérieur des conteneurs alimentaires, consiste à brûler la couche extérieure de bois pour la rendre résistante au feu, imperméable à l’eau, moins vulnérable aux intempéries, aux parasites et aux champignons.

Au Japon, la technique a une connotation désuète et n’est que rarement utilisée dans le design haut de gamme mais, en Occident, elle gagne en popularité non seulement pour ses aspects pratiques et fonctionnels mais aussi pour les superbes finitions qu’elle permet de créer.

Ces journées européennes du patrimoine seront l’occasion de découvrir comment l’Atelier Villard a désengagé ce savoir-faire de sa fonction structurelle pour le revendiquer comme un marqueur esthétique de ses créations. Une fusion des traditions japonaises et européennes qui participe au dynamisme de l’artisanat d’art contemporain.

contact@atelier-villard.fr +33 6 38 12 49 52 https://atelier-villard.fr/

Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2023-03-12 par