Journée européennes des métiers d’art – Reliure et restauration des livres, 31 mars 2023, Mortagne-au-Perche .

Journée européennes des métiers d’art – Reliure et restauration des livres

Atelier Théus Mortagne-au-Perche Orne

2023-03-31 10:00:00 – 2023-03-31 18:00:00

Mortagne-au-Perche

Orne

.

A force de relier et surtout de démonter des livres anciens, une sorte de liberté arrive et défie l’objet lui-même. L’envie folle de jouer avec les codes traditionnels de forme et d’usage détourne le livre d’une vocation classique.

Ainsi,l’Atelier Théus présente son travail de reliure et de restauration : les étapes de fabrication seront successivement illustrées par des livres « »écorchés » ». Un ouvrage en cours de restauration sera sur la table d’opération.Il y aura aussi les créations et récréations: décors mosaïqués, brodés ou imprimés, faux-livres, sculptures…

Vidéo pour découvrir l’atelier comme si vous y étiez

Vente de papiers marbrés à la cuve

aegillot@yahoo.fr +33 2 33 34 03 47 https://www.atelier-theus.fr/

Mortagne-au-Perche

