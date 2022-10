Conférence « Le Perche de la Renaissance » Centre hospitalier Marguerite de Lorraine Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Conférence « Le Perche de la Renaissance » Centre hospitalier Marguerite de Lorraine, 29 octobre 2022 18:00, Mortagne-au-Perche. Samedi 29 octobre, 18h00 Sur place Entrée Libre, participation libre au profit de l’Association pour la restauration de la chapelle St-François de l’Hôpital de Mortagne.

Le Perche au temps de Marguerite de Lorraine et de Marguerite de Navarre. Au cours de cette conférence illustrée par de nombreuses photos, Elisabeth Gautier-Desvaux revient sur cette période florissante du Perche, marquée par la personnalité exceptionnelle de deux femmes : Marguerite de Lorraine et Marguerite de Navarre.

Cette conférence sera donnée dans la remarquable chapelle du couvent Saint-François et Sainte Claire de l’hôpital de Mortagne, couvent construit par Marguerite de Lorraine en 1505, qui fait l’objet d’une campagne de collecte de dons pour sa restauration. Centre hospitalier Marguerite de Lorraine 9 rue de Longny Mortagne-au-Perche 61400 61400 Mortagne-au-Perche Orne samedi 29 octobre – 18h00 à 19h00

