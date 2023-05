L’Ecole normale de musique de Paris-A Cortot à Mortagne-au-Perche Centre hospitalier Marguerite de Lorraine Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Cinq élèves de l'École normale de musique de Paris-Alfred CORTOT en concert à Mortagne-au-Perche :

Samedi 27 mai : église Notre-Dame à 18H00

Dimanche 28 mai : chapelle de l'hôpital à 18H00

http://www.mortagne-au-perche-patrimoine.fr Cinq élèves de la prestigieuse École normale de musique de Paris-Alfred CORTOT offrent deux concerts exceptionnels à Mortagne-au-Perche :

Samedi 27 mai : Concert dans l’église Notre-Dame à 18H00

A la suite, vers 19H30 : Pot de l’amitié dans la cour de l’hôtel des Tailles.

Dimanche 28 mai : Concert dans la chapelle de l’hôpital à 18H00 :

A la suite, pot de l’amitié dans le cloître. Entrée libre, sortie au chapeau (participation libre au profit exclusif de l’Association Mortagne-Patrimoine pour la restauration de la chapelle St-François). Centre hospitalier Marguerite de Lorraine 9 rue de Longny Mortagne-au-Perche 61400 Mortagne-au-Perche 61400 Orne

