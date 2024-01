Disques en folie – 5ème salon du disque vinyle Salle de restaurant de l’école primaire Bignon Mortagne-au-Perche, samedi 3 février 2024.

Disques en folie – 5ème salon du disque vinyle Salle de restaurant de l’école primaire Bignon Mortagne-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 09:00:00

fin : 2024-02-03 18:00:00

Galettes noires prend ses quartiers à Mortagne au Perche dans la salle de restauration de l’école primaire Bignon.

Rien de mieux pour profiter d’un samedi shopping et repartir avec une belle collection de vinyles en tout genre !

Une quantité folle de vinyles neufs ou d’occasion grâce à nos exposants.

Venez dénicher celui qui manque à votre collection ! Il y en aura pour toutes les bourses et tous les goûts.

Vous hésitez encore ? Il n’y aura pas que ça… Une buvette tenue par nos meilleurs adhérents pour se désaltérer entre deux pas de danse au rythme des vinyles.

Une ambiance garantie par notre team de bénévoles présente toute la journée et des vendeurs passionnés pour vous aiguiller.

Salle de restaurant de l’école primaire Bignon 34, rue Aristide Briand

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



L’événement Disques en folie – 5ème salon du disque vinyle Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2024-01-15 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE