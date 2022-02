Mort et transfiguration dans les arts à l’âge baroque Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement Mort et métamorphoses, représentations puisées aux sources de l’iconographie religieuse, mythologique, historique ou littéraire sont au cœur de la sensibilité de l’âge baroque. En musique comme dans le domaine des Beaux-Arts ces thématiques connaissent des développements éclatants.



Exaltation de la beauté des corps, y compris dans la mort, prouesse technique dans l’art du contrepoint comme dans celui de la composition, en peinture comme en musique, ces thématiques offrent d’infinies variations théâtrales propres à émouvoir. C’est à ce petit jeu de résonance entre peinture, sculpture et musique, que nous vous invitons.

Marie-Paule Vial a été directrice des musées de Marseille de 2005 à 2010,

conservatrice en chef du patrimoine et directrice du musée de l’Orangerie à Paris de 2011 à 2013.



