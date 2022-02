Mort et transfiguration à l’orgue Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Professeur au Conservatoire Pierre Barbizet, l’organiste Emmanuel Arakelian interprétera des pièces de Bach, de Charpentier, de Nicolas de Grigny, de Frescobaldi et de Schütz.



