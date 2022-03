Mort à crédit, Gorloge et le Dieu du bonheur Villiers-sous-Grez Villiers-sous-Grez Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Villiers-sous-Grez

Mort à crédit, Gorloge et le Dieu du bonheur Villiers-sous-Grez, 11 mars 2022, Villiers-sous-Grez. Mort à crédit, Gorloge et le Dieu du bonheur allée Jean Tardieu Foyer Jean-Louis Garban Villiers-sous-Grez

2022-03-11 20:45:00 20:45:00 – 2022-03-11 22:00:00 22:00:00 allée Jean Tardieu Foyer Jean-Louis Garban

Villiers-sous-Grez Seine-et-Marne Villiers-sous-Grez EUR Aventures tragi-comiques de Ferdinand, jeune adolescent dans le Paris du début du XXème siècle, employé chez un patron ciseleur du nom de Gorloge… amicale.villaronne77@gmail.com +33 9 88 35 52 87 allée Jean Tardieu Foyer Jean-Louis Garban Villiers-sous-Grez

dernière mise à jour : 2022-02-17 par Office de Tourisme du Pays de Nemours

Détails Catégories d’évènement: Seine-et-Marne, Villiers-sous-Grez Autres Lieu Villiers-sous-Grez Adresse allée Jean Tardieu Foyer Jean-Louis Garban Ville Villiers-sous-Grez lieuville allée Jean Tardieu Foyer Jean-Louis Garban Villiers-sous-Grez Departement Seine-et-Marne

Mort à crédit, Gorloge et le Dieu du bonheur Villiers-sous-Grez 2022-03-11 was last modified: by Mort à crédit, Gorloge et le Dieu du bonheur Villiers-sous-Grez Villiers-sous-Grez 11 mars 2022 Seine-et-Marne Villiers-sous-Grez

Villiers-sous-Grez Seine-et-Marne