Espace Bonnefoy, le jeudi 31 mars à 20:00

Théâtre ——- **Dès 15 ans** **Seul en scène d’après l’oeuvre de Louis-Ferdinand Céline** **Cie Mâche tes mots** Ferdinand, adolescent dans le Paris du début du XXe siècle, est employé chez un bijoutier. Accusé du vol d’une broche en or, il devra faire face à un licenciement et à la colère de son père. Considérée par beaucoup comme son chef-d’oeuvre, avec _Mort à crédit_, Céline nous livre son oeuvre la plus accessible mais aussi la plus universelle. Malgré une dureté palpable dans son oeuvre, Céline n’oublie jamais de rester drôle et c’est certainement une de ses grandes forces. **Adaptation & jeu** Ismaël Ruggiero / **Coproduction** Théâtre Sorano **Séance scolaire 10h30** En lien avec le spectacle ————————- Mer. 30 mars – 20h : diffusion d’une lecture musicale de lettres de Céline écrites en prison sur radio cave Po’ par Ismaël Ruggiero et Sébastien Gisbert (sur cave-poesie.com).

Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France

2022-03-31T20:00:00 2022-03-31T23:59:00

