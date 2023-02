Morsgael – Concert Saint Patrick Brasserie La Riposte Châtelaudren-Plouagat Catégories d’Évènement: Châtelaudren-Plouagat

2023-03-11 20:00:00 – 2023-03-11 23:00:00

Cotes-d’Armor Pour fêter la Saint-Patrick, la Riposte invite un duo de musique et chant irlandais avec Nick Malicka (guitare chant) et Georges Breuil (violon). Depuis plusieurs années les deux musiciens ont joué plusieurs centaines de concerts en France et en Irlande. Ils se retrouvent en Bretagne sur un même projet : faire des soirées un moment magique de partage et de convivialité. brasserielariposte@orange.fr +33 2 96 74 47 23 Brasserie La Riposte 27 Place de la République Châtelaudren-Plouagat

