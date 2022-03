Morsgael – Concert de la Saint-Patrick Châtelaudren-Plouagat, 12 mars 2022, Châtelaudren-Plouagat.

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor

On n’attend pas Patrick !

La Riposte se met aux couleurs de l’Irlande pour fêter un peu en avance la Saint Patrick. Nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe Morsgael pour une belle session irlandaise comme on aime avec Nick Malicka (chant, guitare) et Georges Breuil (violon). La Riposte toujours dans les bons coups ! Et elle ajoute une contrainte pour vous : porter un vêtement vert !

brasserielariposte@orange.fr +33 2 96 74 47 23 http://brasserielariposte.bzh/

