Morrissey (Tournée) L’AMPHITHEATRE, 12 mars 2023, LYON.

Morrissey (Tournée) L’AMPHITHEATRE. Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 20:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 59.8 à 97.2 euros.

Live Nation (L-R-20-7529&L-R-22-1699) présente : ce concert. L’auteur-compositeur-interprète britannique Morrissey a enregistré 16 albums dans le Top Ten britannique, ainsi que 9 albums dans le Top Ten avec son ancien groupe The Smiths, dont Morrissey était un membre fondateur. Aux États-Unis, Morrissey a enregistré deux albums dans le Top 10 et huit albums dans le Top 20. En 1991, Morrissey a battu le record de remplissage du Hollywood Bowl détenu par les Beatles. En 2006, Morrissey a été élu deuxième plus grande icône britannique vivante par les téléspectateurs de la BBC, devant Sir David Attenborough et Sir Paul McCartney. En 2007, Morrissey a été élu “The Greatest Northern Male” (le plus grand homme du Nord) lors d’un sondage réalisé par un journal national. En 2012, Morrissey a reçu les clés de la ville de Tel Aviv. En 2013, Penguin Classics a publié Morrissey Autobiography qui est devenu la deuxième autobiographie la plus vendue de l’histoire britannique. Le livre a passé six semaines au numéro 1, cinq semaines au numéro 2, quatre semaines au numéro 3, et est un best-seller britannique continu. Les chansons de Morrissey ont été reprises par David Bowie, Nancy Sinatra, the Killers, Marianne Faithfull, Chrissie Hynde, My Chemical Romance, Thelma Houston, Christy Moore, entre autres. Morrissey a été le chanteur et le parolier du groupe The Smiths pendant 6 ans et est un artiste solo à succès depuis 35 ans. En 1994, son album “Your Arsenal” a été nommé aux Grammy Awards. Né à Manchester, en Angleterre, Morrissey est de parents irlandais et, plus précisément, de la lignée de Dublin. Morrissey

L’AMPHITHEATRE LYON 10, QUAI CHARLES DE GAULLE Rhne

