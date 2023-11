SOvOX Morrison’s Marseille, 10 novembre 2023, Marseille.

SOvOX Vendredi 10 novembre, 21h00 Morrison’s Entrée libre

Le Morrison’s présente :

• SOvOX • Garage Punk // Marseille – FR

« Le nouveau brûlot punk aux concerts incendiaires » – France Inter

Voix-batterie, guitare et basse, une formule minimale mais hautement suffisante pour déclencher des « slaves » de déflagrations saturées et des mélodies assénées au marteau-pilon.

Power trio d’un subtile mélange entre un rock garage incisif, un post-punk élégant et une frénésie rock indé en pleine mouvance actuelle.

Ils cassent les codes et les cloisons pour nous emmener dans un style intemporellement classé.

Ces trois gars séduisent les foules, déboitent les hanches des soixante-huitards et font le bonheur des jeûnes têtards.

Dans lesquels toutes générations tapent du pied, une fois enivré par les mélodies aux BPM saisissants, se surprennent à danser au milieu d’une foule bouillonnante et se laisser transporter dans l’euphorie du moment, on ne pense plus à rien à part savourer l’instant présent.

https://linktr.ee/sovox

Entrée libre.

21h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T21:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:59:00+01:00

