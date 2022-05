Plantations et Gourmandises Château la Grand’Cour, 3 octobre 2020 09:00, Mornay-Berry.

Expo-vente de plantes et de produits gastrnomiques

Oui, malgré tout, notre petit jardinier gourmand sera là !

Et il ne sera pas tout seul : plus de 50 exposants ont pris rendez-vous. La plupart étaient venus l’an dernier : vous les retrouverez avec leurs arbres, leurs fleurs, leurs décorations de jardin, leurs outils et astuces, ou bien avec leurs produits gastronomiques. Tous les citer devient impossible ici, mais il y aura à boire et à manger, pour tous les goûts, de l’entrée au dessert … et même en dehors des repas ! N’oublions pas non plus les produits naturels de soins et les associations qui oeuvrent pour la sauvegarde de la faune et de la flore.

Cette année encore, des animations tout au long du week-end : des exposés, des démonstrations et des ateliers d’où vous repartirez avec votre production personnelle. Bref, de quoi passer de belles journées dans un cadre hors du temps.

NB : La sécurité et la prévention sont l’affaire de tous, et pour y aider, l’association sera vigilante au respect des gestes barrière et s’est approvisionnée en gel et en masques … pour ceux qui l’auraient oublié !

Ouverture au public : samedi et dimanche, de 9h à 18h / entrée : 1 €.

