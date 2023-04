Stage d’équitation vacances de Pâques 518 route des Ollagnons, 10 avril 2023, Mornant.

Profitez des vacances de Pâques pour vous amuser et progresser à poney ou à cheval. Des stages encadrés par des monitrices diplômées. Tous les niveaux, du débutant au confirmé, Tous les âges, dès 4 ans. A la journée ou pour la durée totale du stage..

2023-04-10 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-14 17:00:00. EUR.

518 route des Ollagnons Poney club de Mornant

Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Take advantage of the Easter vacations to have fun and improve your pony or horse riding skills. Courses supervised by qualified instructors. All levels, from beginner to advanced, all ages, from 4 years old. For a day or for the whole duration of the course.

Aproveche las vacaciones de Semana Santa para divertirse y progresar en poni o a caballo. Cursos supervisados por monitores cualificados. Todos los niveles, de principiante a avanzado, todas las edades, a partir de 4 años. Por un día o durante todo el curso.

Nutzen Sie die Osterferien, um Spaß zu haben und Fortschritte beim Reiten auf Ponys oder Pferden zu machen. Kurse, die von diplomierten Reitlehrerinnen betreut werden. Alle Niveaus, von Anfängern bis Fortgeschrittenen, Alle Altersgruppen, ab 4 Jahren. Für einen Tag oder für die gesamte Dauer des Kurses.

Mise à jour le 2023-03-15 par OTI des Monts du Lyonnais