Mormant fête les arts 2024 Abbaye de Mormant Leffonds, dimanche 16 juin 2024.

Mormant fête les arts 2024 Au sein d’un site historique remarquable, « Mormant fête les arts » est une manifestation culturelle et populaire où de nombreux exposants seront présents (écrivains, peintre, sculpteurs, …). Dimanche 16 juin, 10h00 Abbaye de Mormant Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-16T10:00:00+02:00 – 2024-06-16T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-16T10:00:00+02:00 – 2024-06-16T20:00:00+02:00

Le dimanche 16 juin, la Maison-Dieu de Mormant fête les arts

L’association « Renaissance de la Maison-Dieu de Mormant », qui œuvre à la valorisation de l’exceptionnel site historique de Mormant, dans l’ouest de la Haute-Marne, donne rendez-vous le dimanche 16 juin pour une grande fête de village autour des arts et de l’artisanat !

À partir de 10h, les visiteurs pourront déambuler dans les rues du préservé village de Mormant (commune de Leffonds – 52210) et autour de la Maison-Dieu, à la rencontre des artistes peintres, sculpteurs, auteurs, éditeurs, photographes, artisans, céramistes, illustrateurs, tailleurs de pierres, etc, et ainsi découvrir et se procurer leurs créations.

Diverses animations pour petits et grands seront proposées

Niveau restauration, pizza, nourriture asiatique, brochettes de poulet et boeuf seront au menu sur le temps de midi, et des crêpes locales seront à déguster tout au long de cette journée. Bières et jus locaux seront aussi disponibles dans notre buvette. ️

Pour adhérer à notre association, cliquez ici : https://www.helloasso.com/associations/renaissance-de-la-maison-dieu-de-mormant/adhesions/adhesion-2024

Abbaye de Mormant rue de l’abbaye, 52210 Mormant Leffonds Leffonds 52210 Haute-Marne Grand Est [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/renaissance-de-la-maison-dieu-de-mormant/adhesions/adhesion-2024 »}]

mormant patrimoine

Lou-Anne Zanetti