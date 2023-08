Spectacle « Juste une fille » au Pré Grand Morlhon-le-Haut Catégories d’Évènement: Aveyron

Morlhon-le-Haut Spectacle « Juste une fille » au Pré Grand Morlhon-le-Haut, 2 septembre 2023, Morlhon-le-Haut. Morlhon-le-Haut,Aveyron Un spectacle émouvant et remuant, pour les +12 ans.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR. Morlhon-le-Haut 12200 Aveyron Occitanie



A moving and stirring show, for ages +12 Un espectáculo conmovedor y emocionante, para mayores de 12 años Eine bewegende und aufwühlende Show, für +12 Jahre Mise à jour le 2023-08-25 par SPL OUEST AVEYRON TOURISME Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Morlhon-le-Haut Autres Adresse Ville Morlhon-le-Haut Departement Aveyron Lieu Ville Morlhon-le-Haut latitude longitude 44.32;2.0636

Morlhon-le-Haut Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlhon-le-haut/