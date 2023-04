Journées Européennes du Patrimoine au Château de Morlanne Château de Morlanne, 16 septembre 2023, Morlanne.

Visites libres du Château gratuites. Animations médiévales tout le week-end.

10h-12h30 / 14h-18h30.

Visites guidées avec dégustation de vins médiévaux ou tisane médiévale.

Sur réservation à 11h – 14h – 15h30 – 17h.

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-17 18:30:00. EUR.

Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Free visits of the castle. Medieval animations all weekend.

10am-12:30pm / 2pm-6:30pm.

Guided tours with medieval wine tasting or medieval herbal tea.

On reservation at 11am ? 2pm ? 3:30pm ? 17h

Visitas gratuitas al castillo. Actividades medievales todo el fin de semana.

10.00-12.30 h / 14.00-18.30 h.

Visitas guiadas con degustación de vino medieval o tisana medieval.

Con reserva previa a las 11h ? 14h ? 15h30 ? 17h

Freie Besichtigung des Schlosses kostenlos. Mittelalterliche Animationen das ganze Wochenende über.

10h-12h30 / 14h-18h30.

Geführte Besichtigungen mit Verkostung mittelalterlicher Weine oder mittelalterlichem Kräutertee.

Auf Voranmeldung um 11h ? 14h ? 15h30 ? 17h

