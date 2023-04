Week-end Médiéval Château de Morlanne, 20 août 2023, Morlanne.

Le samedi 19 et dimanche 20 août, le Château de Morlanne vous propose un voyage au Moyen-Age ! Le temps d’un week-end, faites un bond dans le passé et prenez part à diverses activités médiévales..

2023-08-20 à ; fin : 2023-08-20 18:30:00. EUR.

Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On Saturday 19th and Sunday 20th August, the Château de Morlanne offers you a trip to the Middle Ages! During a weekend, take a leap in the past and take part in various medieval activities.

El sábado 19 y el domingo 20 de agosto, el castillo de Morlanne le propone un viaje a la Edad Media Durante un fin de semana, retroceda en el tiempo y participe en diversas actividades medievales.

Am Samstag, den 19. und Sonntag, den 20. August lädt Sie das Schloss Morlanne zu einer Reise ins Mittelalter ein! Machen Sie an diesem Wochenende einen Sprung in die Vergangenheit und nehmen Sie an verschiedenen mittelalterlichen Aktivitäten teil.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Nord Béarn