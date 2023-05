Concert « Vents d’Est », au Château de Morlanne Château de Morlanne, 27 juillet 2023, Morlanne.

Dans le cadre du 10 e Festival International de Musique de Chambre de Thèze, les musiciens de cette édition anniversaire posent leur valise le temps d’une soirée exceptionnelle à Morlanne ! (En cas de mauvais temps, le concert sera reporté en l’Eglise Saint-Laurent à 200 m du Château)..

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 . .

Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the 10 th International Chamber Music Festival of Theze, the musicians of this anniversary edition will put down their suitcases for an exceptional evening in Morlanne! (In case of bad weather, the concert will be postponed to the Saint-Laurent Church, 200 m from the Castle).

En el marco del 10º Festival Internacional de Música de Cámara de Theze, los músicos de esta edición de aniversario dejarán las maletas para disfrutar de una velada excepcional en Morlanne (En caso de mal tiempo, el concierto se aplazará a la iglesia Saint-Laurent, a 200 m del castillo).

Im Rahmen des 10. Internationalen Kammermusikfestivals von Thèze stellen die Musiker dieser Jubiläumsausgabe ihren Koffer für einen außergewöhnlichen Abend in Morlanne ab! (Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Saint-Laurent-Kirche verlegt, die 200 m vom Schloss entfernt liegt).

Mise à jour le 2023-05-10 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN