Nuit des Musées Château de Morlanne, 13 mai 2023, Morlanne.

Le Château de Morlanne ouvre ses portes en soirée et vous propose de prendre part à une visite guidée musicale, animée par les harpes classiques et sud-américaines de Céline Dicharry.

Visites guidées musicales payantes – sur inscription, à 19h00 et 21h00. Visite libre gratuite de 19h à 22h (dernières entrées)..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 22:00:00. EUR.

Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Château de Morlanne opens its doors in the evening and invites you to take part in a musical guided tour, animated by the classical and South American harps of Céline Dicharry.

Musical guided tours are available at 7:00 pm and 9:00 pm, upon registration. Free visit from 7:00 pm to 10:00 pm (last entries).

El castillo de Morlanne abre sus puertas por la noche y le invita a participar en una visita guiada musical, dirigida por las arpas clásicas y sudamericanas de Céline Dicharry.

Las visitas guiadas musicales están disponibles a las 19:00 y a las 21:00, previa inscripción. Visita guiada gratuita de 19:00 a 22:00 (última entrada).

Das Château de Morlanne öffnet am Abend seine Pforten und bietet Ihnen die Möglichkeit, an einer musikalischen Führung teilzunehmen, die von Céline Dicharrys klassischen und südamerikanischen Harfenklängen begleitet wird.

Kostenpflichtige musikalische Führungen – nach Anmeldung, um 19:00 und 21:00 Uhr. Kostenlose freie Besichtigung von 19.00 bis 22.00 Uhr (letzter Einlass).

Mise à jour le 2023-03-31 par Landes Chalosse