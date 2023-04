Les rendez-vous des enfants, au Château de Morlanne 34 Carrère du Château, 21 avril 2023, Morlanne.

Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Pour les Pitchouns de 3 à 6 ans : atelier bouclier et couronne. Les enfants fabriquent au choix, un bouclier ou une couronne qu’ils personnalisent (collage, dessin et coloriage)..

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 . EUR.

34 Carrère du Château Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Children’s Wednesdays at Morlanne Castle! For the Pitchouns from 3 to 6 years old : workshop shield and crown. The children make a shield or a crown that they personalize (collage, drawing and coloring).

¡Miércoles infantiles en el castillo de Morlanne! Para los Pitchouns de 3 a 6 años: taller de escudo y corona. Los niños confeccionan un escudo o una corona que personalizan (collage, dibujo y coloreado).

Kindermittwochs im Schloss von Morlanne! Für Pitchouns von 3 bis 6 Jahren: Workshop Schild und Krone. Die Kinder stellen wahlweise einen Schild oder eine Krone her, die sie individuell gestalten (kleben, zeichnen und malen).

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Nord Béarn