FRENCH COWBOY AND THE ONE TY COZ Morlaix

Morlaix

Samedi 26 novembre, 22h00

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 French Cowboy and the One revient avec un troisième album qui s’appelle « Niente ». En italien ça veut dire rien. Rien du tout. Il est prêt, seulement voyez-vous ça, maintenant, il faut cinq mois pour fabriquer des vinyles. Alors il ne sortira qu’en février 2023. Officiellement. Quelques CDs tomberont du camion en automne, pendant la tournée. Parce qu’il y aura tournée. Oui, il y a toujours tournée. C’est comme ça dans les bars. C’est la coutume. La tournée. Oui, une tournée dans les bars. Ça commence toujours comme ça avec French Cowboy and the One, les gens dans la gueule. TY COZ 10 Venelle Beurre, 29600 Morlaix 29600 Morlaix Finistère samedi 26 novembre – 22h00 à 23h30

Détails Heure : 22:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu TY COZ Adresse 10 Venelle Beurre, 29600 Morlaix Ville Morlaix lieuville TY COZ Morlaix Departement Finistère

