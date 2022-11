DORIAN SORRIAUX TY COZ Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Aujourd’hui, après le succès du deuxième album de Blues Pills Lady in Gold, Dorian Sorriaux montre de nouveaux aspects surprenants de son talent : il porte aujourd’hui la casquette de chanteur compositeur de son premier EP solo Hungry Ghosts.

il est évident que le voyage en solitaire de Dorian Sorriaux ne fait que commencer. Avec des concerts prévus et la sortie de son premier album plus tard cette année, ce sera un voyage fascinant à suivre. TY COZ 10 Venelle Beurre, 29600 Morlaix 29600 Morlaix Finistère samedi 26 novembre – 19h00 à 20h30

