À l'occasion du Festival Culturissimo, le Théâtre du Pays de Morlaix accueille Julie Gayet et Judith Henry pour une lecture de « Je ne serais pas arrivé là si » d'Annick Cojean. À l'occasion du Festival Culturissimo, le Théâtre du Pays de Morlaix accueillera les comédiennes Julie Gayet et Judith Henry pour une lecture de « Je ne serais pas arrivé là si » d'Annick Cojean (Éditions Grasset et Fasquelle, 2018), mise en scène par Judith Henry.

Toutes deux viennent joindre leurs voix sur les planches du Théâtre de Morlaix pour faire entendre celles des 27 personnalités féminines interviewées par la journaliste Annick Cojean. Virginie Despentes, Patti Smith, Claudia Cardinale, la rabbine Delphine Horvilleur, l’écrivaine turque Asli Erdogan… dans Je ne serais pas arrivée là si…, toutes se racontent avec une sincérité bouleversante. Cet événement gratuit proposé par les Espaces Culturels E.Leclerc s’inscrit dans le cadre de la 9e édition du Festival Culturissimo, qui est de retour cette année pour plus de 70 rendez-vous partout en France. Théâtre du pays de Morlaix 29600 29600 Morlaix Finistère mardi 31 mai – 21h00 à 22h00

