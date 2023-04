Culturissimo : Marie-Christine Barrault lit Transmission, Transgression de Sophie Degano Théâtre du Pays de Morlaix, 9 mai 2023 21:00, Morlaix.

L’actrice Marie-Christine Barrault offre une lecture de Transmission, transgression : une manière de donner à entendre les témoignages d’hommes et femmes invisibilisés recueillis Sophie par Degano. Mardi 9 mai, 21h00 1

Marie-Christine Barrault lit Transmission, transgression de Sophie Degano

L’actrice Marie-Christine Barrault vous offre une lecture de Transmission, transgression (Éditions Ex-Voto) : une manière de donner à entendre les témoignages d’hommes et femmes invisibilisés qu’a recueillis Sophie Degano pour l’écriture de son livre.

Jeune fille rangée dans Ma nuit chez Maud d’Éric Rohmer, amante passionnée dans Cousin, cousine de Jean-Charles Tacchella, Marie-Christine Barrault sait jouer bien des facettes de la vie d’une femme – un don qui a inspiré Woody Allen à créer tout spécialement pour elle le personnage d’Isobel dans Stardust Memories. On la retrouve aussi sur petit écran, notamment dans les séries Scènes de ménage, ou en ce moment dans Et doucement rallumer les étoiles. Grande fidèle de Culturissimo, l’actrice donne aujourd’hui sa voix aux récits de résidents de l’EPHAD de Lanmeur, et de deux centres d’hébergement d’urgence à Brest ; rejoignant Sophie Degano dans son effort de mise en avant de populations trop souvent ignorées.

« Réparer, guérir, ne rien jeter, chaque objet a sa propre importance qui révèle l’instant. ». Plasticienne et auteure engagée, Sophie Degano peint, grave et écrit pour donner à voir l’inaperçu. Partenaire de longue date du Musée de Morlaix et lauréate du Fonds de Soutien Culturel de E.Leclerc pour Transmission, transgression, c’est tout autant l’œuvre que l’artiste qui seront célébrées au Théâtre du Pays de Morlaix.

La lecture se déroulera le mardi 9 mai à 21 heures au Théâtre du Pays de Morlaix, à Morlaix.

Les places sont à retirer gratuitement à l’Espace Culturel E. Leclerc de Morlaix.

Théâtre du Pays de Morlaix 27 rue de Brest, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère