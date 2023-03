Les scientifiques dans l’espace public Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère . Cette conférence interroge l’importance du discours scientifique dans l’opinion publique à travers l’Histoire. Certaines images ont la vie dure, et celle du scientifique retranché dans une tour d’ivoire dont il ne sortirait que sporadiquement pour asséner quelques vérités définitives n’est pas des moindres. L’histoire des sciences fournit toutefois des contre-exemples à profusion : la parole scientifique a toujours trouvé sa place dans « l’espace public », où elle a suscité des polémiques parfois véhémentes. Le passé offre-t-il pour autant des clés de lecture de la situation actuelle ? Rien de moins sûr… contact.morlaix@espace-sciences.org http://www.espace-sciences-morlaix.org/ Morlaix

