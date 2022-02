Hélène Piris & François Puyalto en concert Bar Associatif des Deux Rivières Morlaix, 26 février 2022 20:30, Morlaix.

Samedi 26 février, 20h30 Sur place tarif : 10€ https://www.festival-lesoriginales.fr

Hélène PIRIS la chanteuse-violoncelliste et François PUYALTO le bassiste-chanteur pour un moment unique !

Hélène PIRIS la chanteuse-violoncelliste et François PUYALTO le bassiste-chanteur unissent leurs forces, mutualisent leurs voix, amalgament leurs accords, bref mitonnent un spectacle ensemble en y mêlant leurs répertoires respectifs, et en s’accompagnant mutuellement pour leur plus grand plaisir et (on l’espère) celui du public !

Hélène PIRIS – chant violoncelle

Fallait pas l’énerver. Son album précédent Tour du monde nous l’avait montrée sage et plutôt douce, charmeuse aussi, enrobée d’une musique chaude et boisée aux accents classiques plutôt rassurants. Mais ça c’était avant. Avant qu’elle ne décide de mettre son humour décapant au service de nouveaux textes bien plus incisifs ! L’injustice, la précarité, le patriarcat, la course sans fin de l’ultra libéralisme, tout le monde en prend pour son grade !

François PUYALTO– chant basse

Bassiste volubile et inspiré, on l’a longtemps connu comme accompagnateur (Néry, Emily Loizeau, et désormais Sanseverino). Depuis quelques années, un EP et deux albums à son actif, il s’affirme également comme un auteur singulier et captivant.

Bar Associatif des Deux Rivières Morlaix 1 place de la Madeleine – Morlaix 29600 29600 Morlaix Finistère

samedi 26 février – 20h30 à 21h00