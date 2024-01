Les couleurs illusion ou réalité ? CCI Chambre de Commerce et d’Industrie Morlaix, mercredi 27 mars 2024.

Début : 2024-03-27 20:30:00

fin : 2024-03-27 22:30:00

Une conférence des Mercredis de l’Espace des sciences avec Daniel Hennequin, physicien, chercheur au CNRS au sein du laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules (PhLAM).

Notre œil est un capteur bien rudimentaire lorsqu’il s’agit de voir les couleurs. Il est très facile de le tromper et la plupart des technologies produisant des images ne s’en privent pas. Non sans conséquence la production des couleurs est parfois fort éloignée de la réalité et les différences de perceptions individuelles peuvent s’en trouver amplifiées. Lors de cette conférence, Daniel Hennequin rappellera ce que sont les couleurs pour le physicien et ce que l’œil et le cerveau en perçoivent.

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie Aéroport de Morlaix-Ploujean

Morlaix 29600 Finistère Bretagne contact.morlaix@espace-sciences.org



