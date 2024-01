Philo des Marmots La Virgule Morlaix, mardi 27 février 2024.

Philo des Marmots La Virgule Morlaix Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 10:30:00

fin : 2024-02-27 11:30:00

L’art c’est beau ou c’est pas beau ? Mais qui fait de l’art ? Et pourquoi faire ?

La Philo des Marmots, animée par Justine et Marianne de l’association Luska’, vous propose d’explorer ensemble, toutes les idées, réponses et nouvelles questions qui viendront autour de ce sujet.

De 6 à 12 ans

Sur réservation

.

La Virgule 9 Rue de Paris

Morlaix 29600 Finistère Bretagne lavirgule@villedemorlaix.org



L’événement Philo des Marmots Morlaix a été mis à jour le 2024-01-18 par OT BAIE DE MORLAIX