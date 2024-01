Dédicace Walter R.Echo-Hawk / Projection Phoenix Arizona Dialogues au SEW Morlaix, jeudi 15 février 2024.

Début : 2024-02-15 18:00:00

fin : 2024-02-15 22:00:00

Dialogues au SEW et le cinéma La Salamandre présentent une rencontre/dédicace avec Walter R.Echo-Hawk, ainsi que la projection du long métrage Phoenix Arizona de Chris Eyre.

Ils se nomment eux-mêmes Cáhriksicáhriks, Hommes-des-Hommes. Ce sont les Pawnees.

« Dans un océan d’herbe » est la première traduction en langue française sur cette tribu. Il est l’œuvre de Walter R. Echo-Hawk, membre de la bande pawnee des Kitkehahkis et président de la Nation Pawnee de 2020 à 2023.

Dans ces pages, Echo-Hawk retrace l’histoire de sa famille aussi loin que ses souvenirs remontent.

Sur dix générations, nous suivons la mémoire et le destin d’une filiation tribale transmise au long des décennies.

L’auteur écrit d’un point de vue subjectif, retranscrivant les pensées et les visions de ces prédécesseurs comme si eux-mêmes s’exprimaient directement.

À travers ce récit pourvoyeur d’informations de première main issues de témoignages oraux recueillis auprès des membres de sa famille, Echo-Hawk offre une vision autochtone de l’histoire des Pawnees jusqu’en 2018. Épouvantables guerres intertribales, arrivée des Espagnols puis des Américains, les réserves avec leur cortège d’humiliation et de dénuement durant tout le XXe siècle même pendant et après la participation, évoquée avec précision, des Pawnees aux deux Guerres mondiales, de Corée, du Vietnam, d’Irak et d’Afghanistan.

Mais le récit dépasse le strict cadre familial et nous entraîne au cœur de l’histoire et de la vie des Pawnees depuis une période mythologique lointaine matrice de leur cosmogonie et de leur mythe de Création.

Il en émane une évocation profonde et sensible des aspects de leur héritage spirituel via les cérémonies religieuses, les us et coutumes et la tradition orale car c’est une histoire qui se déroule dans le Monde de Tiraáwaahat , leur Divinité suprême, le Créateur de l’Océan d’Herbe.

Né en 1946, Walter R. Echo-Hawk, chef de la tribu pawnee, est historien, avocat juriste et membre de l’American Academy of Arts & Sciences.

En 2015, Echo-Hawk est le premier à être distingué à la Scholar Lewis and Clark School. En 2018 il a enseigné à l’université d’Hawaii-Monoa. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la Justice et le Droit.

