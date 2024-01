Quelle éthique pour l’IA générative ? CCI Chambre de Commerce et d’Industrie Morlaix, mercredi 14 février 2024.

Quelle éthique pour l’IA générative ? CCI Chambre de Commerce et d’Industrie Morlaix Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:30:00

fin : 2024-02-14 22:00:00

Une conférence des Mercredis de l’Espace des sciences, avec Alexeï Grinbaum, directeur de recherche au CEA-Saclay et président du Comité opérationnel d’éthique du numérique du CEA.

Les nouveaux chatbots nous fascinent. Quelles connaissances possèdent-ils ? Quelles technologies opèrent dans leurs profondeurs ? Faut-il faire confiance à un système d’intelligence artificielle ?

Les agents conversationnels produisent sur nous un effet tout aussi illusoire, et tout aussi réel, que dieux et oracles. Entre les prouesses du numérique et les récits anciens, nous allons réfléchir à notre situation technologique et métaphysique, politique et poétique, dans un monde où nous n’avons plus le monopole de l’expression linguistique.

.

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie Aéroport de Morlaix-Ploujean

Morlaix 29600 Finistère Bretagne contact.morlaix@espace-sciences.org



L’événement Quelle éthique pour l’IA générative ? Morlaix a été mis à jour le 2024-01-18 par OT BAIE DE MORLAIX