Cantère 15 Place sainte Foy, 6 juin 2023, Morlaàs.

De non pas mancar !

(A ne pas manquer ! )

Ua hèita, un navèth lòc, lo plaser de cantar amassa !

( Un évènement, un nouveau lieu, le plaisir de chanter ensemble ! ).

2023-06-06 à ; fin : 2023-06-06 . EUR.

15 Place sainte Foy Au Pais

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Not mancar!

(Not to be missed!)

Ua hèita, un navèth lòc, lo plaser de cantar amassa!

( An event, a new place, the pleasure of singing together! )

¡De non pas mancar!

(¡No te lo pierdas!)

¡Ua hèita, un navèth lòc, lo plaser de cantar amassa!

( Un evento, un lugar nuevo, el placer de cantar juntos )

De non pas mancar!

(Nicht zu verpassen! )

Ua hèita, un navèth lòc, lo plaser de cantar amassa!

( Ein Ereignis, ein neuer Ort, das Vergnügen, gemeinsam zu singen! )

Mise à jour le 2023-03-20 par OT Nord Béarn