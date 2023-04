Troc plantes Bibliothèque, 13 mai 2023, Morlaàs.

Morla’pom vous invite à son rendez-vous nature #6, organisé en partenariat avec la bibliothèque de Morlaàs.

Venez échanger vos plantes, plants et livres de jardinage avec d’autres !

Le principe est simple : vous apportez vos propres plantes, plants, livres de jardinage et vous les déposez sur les tables d’échange. Vous prenez le temps de découvrir les végétaux déjà amenés et si vous le souhaitez, vous repartez avec l’un d’eux !

Le troc plantes est ainsi l’occasion de découvrir de nouvelles variétés, d’enrichir son univers jardin, d’échanger des idées, des conseils, des expériences..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 12:30:00. EUR.

Bibliothèque Place des Fors

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Morla?pom invites you to its nature meeting #6, organized in partnership with the library of Morlaàs.

Come and exchange your plants, seedlings and gardening books with others!

The principle is simple: you bring your own plants, seedlings, gardening books and you put them on the exchange tables. You take the time to discover the plants already brought and if you wish, you leave with one of them!

The plant swap is an opportunity to discover new varieties, to enrich your garden, to exchange ideas, advice and experiences.

Morla?pom te invita a su encuentro de naturaleza nº 6, organizado en colaboración con la biblioteca de Morlaàs.

Ven a intercambiar tus plantas, plantones y libros de jardinería con los demás

El principio es sencillo: traes tus propias plantas, plantones y libros de jardinería y los colocas en las mesas de intercambio. Te tomas tu tiempo para descubrir las plantas que has traído y, si quieres, te vas con una de ellas

El intercambio de plantas es una oportunidad para descubrir nuevas variedades, enriquecer su jardín, intercambiar ideas, consejos y experiencias.

Morla?pom lädt Sie zu seinem Naturtreff #6 ein, der in Partnerschaft mit der Bibliothek von Morlaàs organisiert wird.

Kommen Sie und tauschen Sie Ihre Pflanzen, Setzlinge und Gartenbücher mit anderen!

Das Prinzip ist einfach: Sie bringen Ihre eigenen Pflanzen, Setzlinge und Gartenbücher mit und legen sie auf den Tauschtischen ab. Sie nehmen sich die Zeit, die bereits mitgebrachten Pflanzen zu entdecken und wenn Sie möchten, gehen Sie mit einer von ihnen nach Hause!

Der Pflanzentausch ist eine gute Gelegenheit, neue Sorten zu entdecken, den Garten zu bereichern und Ideen, Tipps und Erfahrungen auszutauschen.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Nord Béarn